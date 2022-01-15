السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الملا يتابع تنفيذ المشروعات الجديدة بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول

البترول: زيادة الإنتاج المحلى من الأسفلت 50% لتلبية احتياجات مشروعات الطرق

وزير البترول مع موظفي
وزير البترول مع موظفي وعمال السويس لتصنيع البترول

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية الاستراتيجية الجديدة بمحافظة السويس، وذلك بهدف الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ تلك المشروعات والعمل على تذليل أى عقبات قد تعوق تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

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وخلال الجولة أكد الملا أهمية هذه المشروعات الحيوية التى تعمل على تطوير الوحدات الإنتاجية، باعتبارها من الدعائم الرئيسية لتحقيق المشروع  القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فضلاً عن مساهمتها الفعالة فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة.

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ووجه الملا  بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة باستخدام أحدث التكنولوجيات والتي تقوم بتنفيذها شركات قطاع البترول، كما وجه بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أن شركات قطاع البترول تقوم بتطبيق المعايير العالمية من أجل الحفاظ على البيئة.

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وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج الأسفلت الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي ١٢٠٠ طن أسفلت يوميًا بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى ٩٧٠ مليون جنيها والذي قامت بتصميمه وتنفيذه شركتى إنبى وبتروجت ، ومشروع إنشاء ٣ مستودعات تخزين لمنتج الأسفلت بسعة إجمالية ٩٠٠٠ متر مكعب، بالإضافة إلى منصة لتسهيل أعمال شحن الأسفلت بتكلفة إجمالية حوالى ١٣٩ مليون جنيه، فضلاً عن مشروع إعادة تأهيل مستودعات المقطر الشمعى القديمة (٣مستودعات بسعة إجمالية ٧٥٠٠ متر مكعب) بهدف زيادة إنتاج  السولار.

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وخلال الجولة استعرض الكيميائي هشام فتحى موقف تنفيذ مشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة بالاستغلال الأمثل لكميات المازوت منخفض القيمة وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز للحد من الاستيراد ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى ٦ر٢٨ مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب فاصلين أملاح لوحدات التقطير ١ و٢ بتكلفة استثمارية حوالى ٦٠٠ مليون جنيه، كما تم استعراض مشروعات تطوير وتحديث معالجة مياه الصرف الصناعي وخطط الإصحاح البيئي للشركات العاملة بخليج السويس في ضوء موافقة جهاز شؤون على خطط الإصحاح البيئي.

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رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والسلامة ووكيل الوزارة للمشروعات ومعاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و رؤساء شركات النصر للبترول بتروجت وإنبي.

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مصر التزام السوق تصنيع تسهيل الرئيس التكنولوجيا السويس البترول الاسفلت

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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