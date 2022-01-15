مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب السبت 15/يناير/2022 - 01:28 م 1/15/2022 1:28:36 PM صور مؤتمر معرض الذهب لوزير التموين لكافة الاخبار شارك طباعة صور مؤتمر معرض الذهب لوزير التموين لكافة الاخبار صور مؤتمر معرض الذهب لوزير التموين لكافة الاخبار صور مؤتمر معرض الذهب لوزير التموين لكافة الاخبار صور مؤتمر معرض الذهب لوزير التموين لكافة الاخبار صور مؤتمر معرض الذهب لوزير التموين لكافة الاخبار صور مؤتمر معرض الذهب لوزير التموين لكافة الاخبار صور مؤتمر معرض الذهب لوزير التموين لكافة الاخبار صور مؤتمر معرض الذهب لوزير التموين لكافة الاخبار صور مؤتمر معرض الذهب لوزير التموين لكافة الاخبار شارك طباعة