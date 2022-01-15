العسل والسكر.. أخصائية تغذية تجيب أيهما أفضل للتحلية؟

يحتار الكثيرون، حول ما إذا كانت التحلية بالعسل أكثر صحة من السكريات الأخرى والمحليات المضافة الأخرى أم ماذا؟

ولهذا تجيب، لورين ارمسترونج، أخصائية التغذية، وفقًا لحديثها لموقع “cnbc”: بأن العسل والسكر كلاهما من الكربوهيدرات، ويتكونان من نوعين من السكر: الجلوكوز والفركتوز، وكلاهما يتحلل بسرعة في الجسم ويمكن أن يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم.

وتضيف لورين: الإفراط في تناول السكريات المضافة، بما في ذلك العسل، يمكن أن يشكل مخاطر صحية أخرى، فعادة ما نجد ارتباط تناول السكريات بمشاكل صحية كثيرة، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والمشاكل الإدراكية مثل الخرف والزهايمر.

وترى أخصائية البتغذية، أن الجانب الإيجابي في اختيار العسل كمُحلي هو أنه يحتوي على خصائص صحية لا تحتويها السكريات الأخرى، لذا توصي إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية، بتناول أقل من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية في شكل سكريات مضافة.

فوائد العسل

يحتوي العسل على مؤشر "جلايسيمي" أقل من السكر، مما يعني أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، إنه أيضًا يعد طعمه أحلى من السكر، لذلك قد تحتاج إلى كمية أقل منه.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2018، يحتوي العسل على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والزنك والفيتامينات C و B1 و B2 و B3 و B5 و B6.

وفي الآونة الأخيرة، وجدت مراجعة أجريت عام 2021 أنه عندما تم إعطاء العسل لمرضى التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فإن بعض الأعراض، مثل السعال، تتحسن بشكل ملحوظ.

يمكن أن يساعد استخدام العسل أيضًا في التئام الجروح والحروق والحالات الموضعية الأخرى، وفقًا لكتاب خبراء التغذية "تحليل العسل: التطورات والتحديات الجديدة".

أنواع العسل فى الأسواق

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من العسل يمكنك شراؤها:

1. العسل العادي هو العسل الذي ستجده عادة في معظم محلات البقالة، لقد تم تعقيمه، مما يسمح له بعمر افتراضي طويل.

2. يأتي العسل الخام مباشرة من خلية النحل ولا يمر بالبسترة، يتم حفظ المركبات المفيدة في العسل في المنتج النهائي، قد لا تتمكن من العثور على العسل الخام في كل متجر بقالة، لذلك إذا كنت تشتريه عبر الإنترنت أو في سوق المزارعين، فستحتاج إلى إجراء بحث والتأكد من أنه من مصدر حسن السمعة.

3. وهو عسل مانوكا من أزهار شجرة مانوكا، وموطنها الأصلي في نيوزيلندا، يحتوي على مركبات مماثلة للعسل الخام، ولكن ما يجعله فريدًا هو أنه يحتوي على مستويات عالية من الخصائص التي يمكن أن تعزز النشاط المضاد للبكتيريا.