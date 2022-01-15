السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية للأطفال كريمي النسب

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من ضمن اختيار  شروط  الأم المثالية للأسرة الكافلة للأطفال "كريمي النسب" لهذا العام هى أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، كما أنه نال من العطاء والحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة.

أما فيما يخص شروط الأم البديلة، بأحد دور الرعاية، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه لابد وأن يكون الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمي مناسب وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة على مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الشروط  والمعايير الخاصة التى تم وضعها للمكرمين، تمت بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي علي مستوي محافظات الجمهورية بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والثقافة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية الأسرة، موضحة أن المعايير اتسعت وشملت العديد من المعاني السامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة.

وأوضحت  وزارة التضامن أن الشروط تضمنت أيضا أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها‬ باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوي، وأيضا تعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كافة الأيتام والأطفال بلا مأوي بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي يتعرضون لها في المؤسسات.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 هو الخميس المقبل، حيث يتم غلق باب التقدم عقب ذلك التاريخ، بجميع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التربية والتعليم نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي المجلس القومى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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