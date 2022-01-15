السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتح باب التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

فتحت هيئة قضايا الدولة، باب تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021. 

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلى ما يلي: 

- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد. 

- لا يزيد عمره على 30 عاما في تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجرى له.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة. 

- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة. 

تقدم الطلبات إلكترونيًا على موقع هيئة قضايا الدولة ( http://sla.gov.eg/) خلال الفترة من 5 فبراير إلى 24 فبراير 2022، بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكتروني الخاص به، ويتم طباعة استمارة تسجيل البيانات من خلال ذات الموقع واستيفاء بياناتها، وتقدم الطلبات بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الكائن  بشارع أبو الفداء الزمالك القاهرة، خلال الفترة من 29 يناير، وحتى 10 فبراير 2022، مقابل سداد 600 جنيه مصري لكل ملف تقديم.

 

 

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الدولة خريجي كليات الحقوق إستمارة تسجيل خريجي كليات الحقوق والشريعة وظيفة مندوب مساعد مندوب مساعد المقابلة الشخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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