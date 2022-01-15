السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القاهرة.. ضبط متهم مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى «تزوير»

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تواصل أجهزة الأمن، اليوم السبت، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن،  فقد تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "تزوير".

وتبين أنه عقب تمكن وحدة مباحث قسم شرطة قصرالنيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "تزوير" والمقضي فيهما بالسجن المؤبد، وبالسجن 15 سنة، وكذا مطلوب التنفيذ عليه فى 36 حكم حبس فى قضايا "مبانٍ" بإجمالي حبس 32 سنة وغرامات مالية 34,000 جنيه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة. 

الإجراءات القانونية مديريات الأمن ضبط متهم اجهزة الامن مديرية امن القاهرة قسم شرطة أمن

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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