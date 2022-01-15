أمن القاهرة.. ضبط متهم مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى «تزوير»

تواصل أجهزة الأمن، اليوم السبت، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، فقد تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "تزوير".

وتبين أنه عقب تمكن وحدة مباحث قسم شرطة قصرالنيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "تزوير" والمقضي فيهما بالسجن المؤبد، وبالسجن 15 سنة، وكذا مطلوب التنفيذ عليه فى 36 حكم حبس فى قضايا "مبانٍ" بإجمالي حبس 32 سنة وغرامات مالية 34,000 جنيه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة.