السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وائل جسار يطرح أحدث أعماله الغنائية «عيان».. 20 يناير

وائل جسار
وائل جسار

انتهى الفنان اللبناني وائل جسار، من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة تمهيدًا لطرحها للجمهور خلال الفترة المقبلة.

ويستعد وائل جسار، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "عيان"، ومن المقرر طرحها بشكل منفرد وذلك يوم 20 يناير المقبل، وتعاون في الأغنية مع كل من؛ الشاعر الغنائي محمد القباتي، والمحلن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي.

ونشر الفنان اللبناني، البرومو الدعائي لأغنية "عيان" عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها: "عيان قريبًا 20 - 1 - 2022".

آخر أعمال وائل جسار 

وطرح وائل جسار، آخر أعماله الغنائية العام الماضي بعنوان  "ولا في الأحلام" على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد قطوط، وألحان المحلن أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر مهندس الصوت محمد جودة.

المطرب وائل جسار الفنان وائل جسار النجم اللبناني وائل جسار النجم وائل جسار أغنية عيان أغنية عيان وائل جسار وائل جسار عيان عيان المحلن محمد يحيى والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادى الشاعر الغنائي محمد القباتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

وزير الآثار: الإعلان عن كشف أثري سيجذب انتباه العالم خلال شهرين

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 15-1-2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

السجن عامين لتشكيل عصابي بتهمة تزوير إفراجات جمركية للسيارات في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت