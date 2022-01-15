وائل جسار يطرح أحدث أعماله الغنائية «عيان».. 20 يناير

انتهى الفنان اللبناني وائل جسار، من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة تمهيدًا لطرحها للجمهور خلال الفترة المقبلة.

ويستعد وائل جسار، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "عيان"، ومن المقرر طرحها بشكل منفرد وذلك يوم 20 يناير المقبل، وتعاون في الأغنية مع كل من؛ الشاعر الغنائي محمد القباتي، والمحلن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي.

ونشر الفنان اللبناني، البرومو الدعائي لأغنية "عيان" عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها: "عيان قريبًا 20 - 1 - 2022".

آخر أعمال وائل جسار

وطرح وائل جسار، آخر أعماله الغنائية العام الماضي بعنوان "ولا في الأحلام" على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد قطوط، وألحان المحلن أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر مهندس الصوت محمد جودة.