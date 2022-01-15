السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج

المتهمين
المتهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، حبس شخصين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المرج بالقاهرة.

كما طلبت النيابة سرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالمناطق النائية بمنطقة المرج، وأقر المتهمان بارتكابهما وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من عامل يتهم فيه شخصين بسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة مبلغ مالي منه، وهاتف محمول.

بعد إجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، التي شهدت واقعة السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وأرشدا عن مكان بعض المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمين سرقة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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