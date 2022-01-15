كواليس العثور على جثة في قرية «شريف باشا» ببني سويف

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقرية شريف باشا، التابعة لمركز بني سويف من انتشال جثة لرجل مجهول الهوية، عُثر عليها الأهالي طافية في مياه النيل.

عثر الأهالي على جثة غريق مجهول الهوية في مياه النيل ناحية قرية ببني سويف وانتقلت لانشات قوات الإنقاذ النهري، واستطاعوا انتشال الجثمان لشخص مجهول الهوية يرتدي ملابسه، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، ويكثف رجال المباحث جهودهم للتعرف على هويتها، والوصول إلى أهليتها، وتحرر محضر بالواقعة.