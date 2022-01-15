السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كواليس العثور على جثة في قرية «شريف باشا» ببني سويف

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقرية شريف باشا، التابعة لمركز بني سويف من انتشال جثة لرجل مجهول الهوية، عُثر عليها الأهالي طافية في مياه النيل.

عثر الأهالي على جثة غريق مجهول الهوية في مياه النيل ناحية قرية ببني سويف وانتقلت لانشات قوات الإنقاذ النهري، واستطاعوا انتشال الجثمان لشخص مجهول الهوية يرتدي ملابسه، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، ويكثف رجال المباحث جهودهم للتعرف على هويتها، والوصول إلى أهليتها، وتحرر محضر بالواقعة.

جثة مجهولة الهوية أمن بني سويف رجال المباحث قوات الانقاذ النهري المباحث الجنائية أمن بني سويف

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وائل لطفي

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