استخراج جثمان سائق نقل متفحم وإنقاذ التباع عقب انقلاب سيارة بمطروح (فيديو)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة مطروح، من استخراج جثمان متفحم لقائد سيارة نقل وانقاذ التباع المرافق له في السيارة وذلك عقب انقلاب السيارة التي يستقلونها أمام قرية كازابلانكا بطريق الإسكندرية مطروح أدت إلي نشوب حريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح وبقيادة النقيب إبراهيم عبداللاه البلاكوسي بسيارات اطفاء وانقاذ مدينة الحمام ومارينا وتم علي الفور إخماد الحريق ونقل الجثمان المتفحم والشخص المصاب إلى مستشفى الحمام المركزي حيث حصلت “الدستور” علي فيديو لعملية استخراج الجثمان المتفحم وإنقاذ الشخص المصاب.

واستقبلت مستشفي الحمام المركزي محمد يوسف الشمالي 36 سنه مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالوجه وجرح باصبع اليد اليسري طولة 15 سم، وسالم محمود هطيل مصاب بحروق شديدة بالجسم وتفحم أدت إلى وفاته حيث تم إجراء الفحوصات اللازمه للمصابين والتحفظ على الجثمان المتفحم تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وتحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.