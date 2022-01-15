السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في حريق كابينة سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي

ارشيفية
ارشيفية

تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها في  حريق نشب بكابينة سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 70 دائرة المركز دون حدوث إصابات وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي لمعاينة السيارة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان بلاغًا من إدارة تأمين الطرق قد ورد أفاد بنشوب حريق بكابينة سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم ولا توجد إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات باشتعال النيران بكابينة سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 70 دائرة المركز تبين أنه أثناء سير السيارة محددة  نقل قنا قيادة المدعو “منتصر. ع. ا. ا”  30 سنة سائق ويقيم البحر الأحمر تابعة لشركة "قطاع خاص" في طريقها لإجراء صيانة بمحافظة البحر الأحمر حيث اختلت عجلة القيادة نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لإصطدامها بالحاجز الخرساني علي جانب الطريق واشتعال النيران بكابينة السيارة.

تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

محافظة البحر الأحمر النيابة العامة مدير امن سوهاج الطريق الصحراوي اشتعال النيران أمن سوهاج الطريق الصحراوي الشرقي تأمين الطرق

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