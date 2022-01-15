السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رغم إصابته بكورونا.. اليوم نظر دعوى ابنة رشوان توفيق ضده

رشوان توفيق
رشوان توفيق

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، ولن يحضر الفنان رشوان توفيق  جلسة اليوم نظرًا لإصابته بفيروس كورونا وإقامته في منزله بالعزل مع معاناته في ارتفاع بدرجة الحرارة بحسب تصريحات ابنته الكبرى الإعلامية هبة رشوان.

وأقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بأكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها على حد قولها.

وجاءت هذه الدعوي بخلاف الثانية التي تطالب فيها ببطلان عقد "قسمة" أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، لبطلان عقود قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

ووصلت الخلافات الأسرية بين الفنان رشوان توفيق وابنته الصغرى آية رشوان توفيق إلي أروقة المحاكم، والفنان رشوان توفيق يمتلك 3 فيلات وشالية، وأنه كتب الـ 3 فيلات بأسماء بناته الإثنتين "هبة وآية" والفيلا الثالثة لحفيدته أميمة وهي نجلة ابنه المتوفى، بواقع فيلا لكل منهما والشالية المتبقي تم توزيعه بالتساوي بين الثلاثة أطراف بواقع ثلت لكل منهن، وهو الأمر الذي لا خلاف عليه، ولكن الخلاف نشأ عندما علمت ابنته "آية" إنه تم بيع الشاليه للحفيدة أميمة بموجب التوكيلات الرسمية المحررة من بناته دون علمهن، مما جعلها تلجأ لرفع الدعوى ببطلان عقد البيع لأن البيع تم دون علمهن.

 

محكمة جنوب القاهرة رشوان توفيق دعوى قضائية 5 ملايين جنيه محكمة جنوب الخلافات الأسرية الفنان رشوان توفيق

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