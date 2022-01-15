عضو بالشيوخ: «قيمة العمل» أهم رسائل الرئيس السيسي بمنتدي شباب العالم

أشاد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، بنتائج منتدى شرم الشيخ العالمي المنعقد في شرم الشيخ على مدار الأسبوع الماضي برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عيش، إن رسائل الرئيس السيسي خلال الفعاليات كانت مباشرة وجريئة خاصة تلك التي تتعلق بإستراتيجية مصر لحقوق الإنسان، وملامح الجمهورية الجديدة التي تتركز على دعم الشباب ومشاركتهم في صناعة القرار، وكذلك توفير حياة كريمة للشعب المصري.

وثُمَن عيش، رسائل الرئيس بشأن حث الشباب على مواصلة العمل وبناء دولتهم وقوله صراحة: "أديك إعانة ولا منحة وفلوس ولا عمل؟.. احنا اخترنا العمل"، وهو الاختيار الذي يعود بالنفع على الشباب والدولة حيث يساعد علي زيادة معدلات الإنتاج النمو والنهوض بالصناعة وسط ظروف جائحة كورونا التي أثرت علي الاقتصاد العالمي.

وأوضح النائب خالد عيش، أن تركيز الرئيس على ترسيخ مبادئ وقيمة العمل في مؤتمر للشباب يعني حرصه على توصيل رسالة توعوية للشباب ،وبالإضافة إلى التأكيد على أنهم قوة عمل ضاربة في المجتمع، حيث أن مصر من أكثر الدول شبابًا لأن عدد من هم أقل من 35 سنة هم الغالبية العظمى.

ودعا عيش، الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل وما تقوم به الدولة من اجراءات الغرض منها زيادة حجم الاستثمارات وخلق فرص عمل أفضل ولائقة.

وأضاف عيش، أن ما حدث في شرم الشيخ يعد ظهورًا رائعًا أمام العالم كله من خلال منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن التنظيم كان أكثر من رائعًا ويليق بدولة كبيرة بحجم مصر، كذلك صدرت عنه توصيات تاريخية كانت محل اهتمام دولي ومنها: الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا، ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة، ونشر التعريف بالموارد المائية، والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، وإطلاق إستراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة، موضحًا أن هذه التوصيات جاءت بعد أن تناولت جلسات الحوار والمناقشات عدد من القضايا الهامة كانت محل اهتمام العالم.