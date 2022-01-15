التحقيق مع طفل مهتز نفسيًا بتهمة الفتل

تباشر نيابة الأحداث بالجيزة، اليوم الجمعة، التحقيق مع طفل مهتز نفسيًا يبلغ من العمر 11 عامًَا لقيامه بقتل ابن خاله وعمره- 4 سنوات-، بدفعه بمياه رشاح مجاور لمسكنه في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن وفاته غرقا وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل القتيل وتسليمها لذويها.

البداية بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد اختفاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، واستمع رجال المباحث لأقوال والده الذي لم يتهم أحد بالتسبب في غيابه، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة تبين أن ابن عمة الطفل المختفي، يبلغ من العمر 11 سنة، يعاني من عدم اتزان نفسي، وأنه كان بصحبته قبل اختفائه.

وتوصلت التحريات إلى أنه اصطحب الطفل المختفي خلال اللعب معه ودفعه بمياه رشاح مجاور لمسكنه، مما أسفر عن غرقه، وعقب البحث عن الجثة تم العثور عليها.