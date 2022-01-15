المبعوث الأمريكى الخاص يإفريقيا يزور إثيوبيا ويدعو لوقف الغارات الجوية

يزور المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بالقرن الإفريقي "ديفيد ساترفيلد"، ومساعدة وزيرة الخارجية "مولي في" إثيوبيا؛ لمناقشة وقف إطلاق النار، فضلًا عن زيارة كل من السعودية والسودان الأسبوع المقبل وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية ونقلته وكالة "فرانس برس" اليوم السبت.

وسيتوجه ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزيرة الخارجية "مولي في"، إلى الرياض والخرطوم وأديس أبابا في الفترة من 17 إلى 20 يناير.

وفي الرياض، سيلتقي المبعوث الأمريكي مع مجموعة" أصدقاء السودان"، وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد، ويهدف الاجتماع إلى "حشد الدعم الدولي" لبعثة الأمم المتحدة من أجل "تسهيل انتقال مدني متجدد إلى الديمقراطية" في السودان، بحسب البيان.

ثم يسافر ساترفيلد وفي إلى الخرطوم، حيث سيلتقيان مع نشطاء مؤيدين للديمقراطية، وجماعات نسائية وشبابية، ومنظمات مدنية وشخصيات عسكرية وسياسية.

وجاء في البيان أن "رسالتهم ستكون واضحة: الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".

وفي إثيوبيا، سيتحدث الاثنان مع رئيس الوزراء للبحث عن حل للحرب الأهلية المتفاقمة.

وجاء في البيان: "سيشجعون المسئولين الحكوميين على إنهاء الضربات الجوية وغيرها من الأعمال العدائية".

كما سيطالبون بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء السياسيين واستعادة وصول المساعدات الإنسانية.

وتم تعيين ساترفيلد ليحل محل جيفري فيلتمان كمبعوث خاص في 6 يناير.

استقال فيلتمان أثناء زيارته لإثيوبيا في محاولة لتشجيع محادثات السلام لإنهاء أكثر من عام من الحرب في تيجراي.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن عدد القتلى في الحرب في تيجراي والتي استمرت 13 شهرًا بلغ آلاف المدنيين، حيث يواجه 400 ألف حالة مجاعة في تيجراي ويحتاج 9.4 مليون شخص إلى الغذاء في المنطقة الشمالية.

وفي التعليقات الأخيرة، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مؤخرًا: "لا يوجد مكان في العالم نشهد فيه الجحيم كما في تيجراي".

وأضاف أنه بينما سمح لمنظمة الصحة العالمية بإرسال الدواء والأدوية إلى مناطق إثيوبيا الأخرى، لم يسمح لها بإرسال أي شيء إلى تيجراي منذ يوليو 2021، وكان الأطباء يستخدمون أدوية منتهية الصلاحية واستنفاد أسهمهم أيضًا.