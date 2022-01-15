التجارب السريرية للقاح ضد كورونا للأطفال من 6 سنوات.. قريبا

قال رئيس مركز "جاماليا" للبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورج، إن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا للأطفال من سن 6 إلى 11 عامًا، ستبدأ في المستقبل القريب.

وأضاف ردًا على سؤال بهذا الخصوص: "لقد وقعت على وثائق تعاقد حول الموضوع، مع الشركات التي ستجري الدراسات والتجارب، وهي ستبدأ قريبًا".

في 29 نوفمبر 2021، أفاد جينسبورج بأنه تم تقديم إلى وزارة الصحة الروسية كل الوثائق الضرورية لبدء الدراسات والتجارب.

ووفقًا له، ستستغرق الإجراءات حوالي ثلاثة أشهر. في 6 ديسمبر، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الدراسات ستبدأ في أوائل عام 2022.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.