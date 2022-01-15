كوسوفو تصادر بطاقات الاقتراع لمنع التصويت فى استفتاء صربيا

أعلنت الحكومة الصربية أن سلطات إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من جانب واحد، صادرت بطاقات الاقتراع المخصصة للسكان الصرب عشية الاستفتاء على تعديل الدستور الصربي.

وقال مكتب شؤون كوسوفو وميتوخيا التابع للحكومة الصربية أن السلطات الألبانية في كوسوفو احتجزت شاحنتين كانتا تحملان بطاقات الاقتراع على حدود الإقليم، وأوقفت أيضا منسق لجنة الانتخابات الصربية ماركو يانكوفيتش دون أي أساس قانوني.

وأبلغ رئيس المكتب بيتار بيتكوفيتش المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون غرب البلقان، ميروسلاف لايتشاك بهذا الحادث.

وأعلن رئيس حكومة كوسوفو غير المعترف بها ألبين كورتي أن حكومته لن تسمح بإجراء الاستفتاء على أراضي كوسوفو، بينما دعت الدول الأوروبية سلطات بريشتينا للسماح للسكان الصرب بالتصويت في الاستفتاء.