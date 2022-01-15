صحيفة: الولايات المتحدة قد تدرب عسكريين أوكرانيين فى دول شرق أوروبا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد تقوم بتدريب عسكريين أوكرانيين على أراضي دول في شرق أوروبا.

وأشار المسؤول الذي لم يذكر اسمه إلى أن الولايات المتحدة "ستقدم المساعدة" لأوكرانيا في حال "هجوم" روسيا عليها.

وفي إطار هذه المساعدات قد يقوم العسكريون الأمريكيون بتدريب القوات الأوكرانية على أراضي أعضاء في حلف الناتو، وخاصة بولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

وأشار إلى أن البنتاجون سيعمل بشكل مكشوف، بينما ستبذل وكالة الاستخبارات المركزية جهودا خفية.

وأضافت مصادر الصحيفة أن الولايات المتحدة قد تورد الأسلحة لأوكرانيا على الأرجح، ومن غير المستبعد أيضا أن تورد واشنطن والناتو المعدات الطبية لكييف.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قد صرح بأن واشنطن تعتزم تعزيز القدرات العسكرية للجناح الشرقي للناتو في حال "هجوم روسي" على أوكرانيا.

ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، اختتمت اللجنة المختارة في مجلس النواب للتحقيق في هجوم الكابيتول حصر الدائرة المقربة من الرئيس السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، وأصدرت مذكرات استدعاء لثلاثة مسئولين جدد في البيت الأبيض شاركوا في التخطيط، لظهور الرئيس السابق في التجمع الذي سبق انتفاضة 6 يناير.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مذكرات الاستدعاء الجديدة كشفت أن اللجنة المختارة تقترب أكثر من ترامب في تحقيقها، كما أن اللجنة تدرس الآن ما إذا كان خطاب الرئيس السابق يشير إلى أن البيت الأبيض كان لديه معرفة مسبقة بخطط مهاجمة مبنى الكابيتول.

وأصدر عضو الكونجرس بيني طومسون، رئيس اللجنة المختارة، مذكرات استدعاء إلى استراتيجيي البيت الأبيض السابقين آندي سورابيان وآرثر شوارتز، مما يشير إلى أنهما ساعدا في تنسيق ظهور ترامب من خلال التواصل مع المنظمين والمتحدثين في المسيرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن طومسون أذن باستدعاء روس ورثينجتون، المسئول السابق في البيت الأبيض الذي صاغ الخطاب الذي ألقاه ترامب في المسيرة، والتي كذب خلالها الرئيس السابق بأنه فاز في انتخابات 2020 وحث أنصاره على السير في مسيرة إلى مبنى الكابيتول.