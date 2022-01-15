الكشف على 293 طفلا بكفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت محافظة كفر الشيخ ، عن مبادرة "سلامة قلبك" ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة مؤسسة الفنان المهندس محمد ثروت للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب، والاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة.

وأكدت أنه تم الكشف على 293 حالة من أبناء قرية المثلث مركز الرياض بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، منها جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الايكو.

يأتي ذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وفريق مبادرة "سلامة قلبك" برئاسة الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والدكتورة ريهام الناغي أخصائي القلب.

وقال أبراهيم هلهل، منسق القافلة وصاحب الدعوة أحد أبناء قرية المثلث، إن القافلة رصدت 5 حالات روماتيزم القلب وثلاثة حالات عيوب خلقية بالقلب، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة الكبرى، وتتبني الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح بالمجان.

وأضاف "هلهل"، أنه تم عقد ندوة توعية للأهالي عن الوقاية من أمراض القلب خصوصًا وقاية الأم الحامل لإنجاب طفل سليم القلب معافى من العيوب الخلقية والتوعية للوقاية من روماتيزم القلب.

وقال الدكتور علاء الغمراوي، رئيس المبادرة، إن مبادرة "سلامة قلبك" الغرض منها حماية قلوب المصريين وانقاذ آلاف الأطفال من مضاعفات تأخير الاكتشاف للمرض والانقاذ من الوفاة وتوفير مليارات الجنيه فى حالة الاكتشاف المتأخر التي تصرف على علاج المضاعفات في الحضانات والرعاية المركزة.

وأضاف "الغمراوى"، أن المبادرة تقدم التوعية للمقبلات على الزواج والحوامل لإنجاب طفل سليم القلب خالى من العيوب الخلقية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.