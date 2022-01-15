الصحافة الثقافية وندوة الشعر والعصر أهم فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن في حي السيدة نفيسة والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث تبدأ الفعاليات في الثالثة من بعد عصر اليوم السبت، و"جولة الفنون" ومحاضرة حول أحد روافد الفنون مقدمة لشباب المركز مع عرض تقديمي للتوضيح.

يعقبها في الرابعة مساء، افتتاح معرض لنتاج أنشطة ورش شهر سبتمبر التي أقامها المركز في مجالات الفنون التشكيلية وغيرها.

يعقب افتتاح المعرض ندوة جديدة لنادي القصة بعنوان "هل تفتقد الصحافة الثقافية العدالة"، وحوار حول دور الصحافة الثقافية في الارتقاء بالمشهد الثقافي بشكل عام، وتأثير ظهور الميديا علي الصحافة الأدبية والثقافية، وغيرها من الموضوعات.

يشارك في الندوة الكاتب الكبير نبيل عبد الحميد رئيس نادي القصة، الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، الكاتب ماهر حسن نائب رئيس تحرير المصري اليوم، الكاتب عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، الكاتب محسن عبد العزيز نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام والمشرف العام على ملحق الجمعة، الكاتب حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، الكاتب دكتور سيد نجم أمين صندوق النادي، و يدير الندوة الكاتب محمد القصبي.

ــ عروض فرقة التنورة التراثية

في سياق متصل، يشهد مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم أيضا، حفل جديد من حفلات فرقة التنورة التراثية.

تقدم الفرقة عرضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية: "الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات، الطبلة"، كما يقوم بالغناء بمصاحبة الرقص منشد شعبي يعتمد على التلقائية والإنشاد الديني، وتعتمد عناصر الرقص بالفرقة على راقص التنورة "اللفيف"، والراقصين "الحناتية"، والذين يرقصون بآلة الإيقاع "المزهر"، جميع أفراد الفرقة من راقصين وموسيقيين تلقائيين تعلموا فنون الرقص والعزف والغناء عن آبائهم وأجداهم.

ــ نادى سينما الطفل الكارتون المصرى

وفي الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، تستقبل قاعة سينما الهناجر، بساحة الأوبرا، فعالية جديدة من فعاليات نادى سينما الطفل الكارتون المصرى.

ويعرض خلال الفعالية عدد من الأفلام الكارتون وهي: زيزو، القصر، فيروس اشتري دماغك، هند الرغاية، أجازة نيلية، تيمو وفيرو، عروسة النيل، دعاء النحل، حابي روح النيل، حكايات الأراجوز، ترويض النهر. كما يتضمن اليوم ورشة لرسم شخصيات العروض حتي الثالثة مساء، يشرف علي النادي المخرجة عطية عادل خيري.

ــ الشعر والعصر بالأقصر

وفي السادسة والنصف مساء السبت أيضا، يحل الشاعر والناقد أحمد حسن عوض، في ضيافة بيت الشعر بالأقصر، في ندوة وأمسية ثقافية تحت عنوان "الشعر والعصر"، ويدير اللقاء الشاعر حسين القباحي.