الجزائر: 596 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الجزائر، اليوم ، 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، فيما تماثل 319 مريضا للشفاء.



وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 224 ألفا و979 حالة؛ من بينها 596 حالة إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 154 ألفا و131 شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و393 حالة، فيما يتواجد حاليا 35 مريضا في العناية المركزة.



ونوهت بأن 16 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 15 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وسجلت 10 ولايات 10 حالات فما فوق.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الأربعاء الماضي، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا، عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.