السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 596 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى الجزائر
كورونا فى الجزائر

سجلت الجزائر، اليوم ، 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، فيما تماثل 319 مريضا للشفاء.
 

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 224 ألفا و979 حالة؛ من بينها 596 حالة إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 154 ألفا و131 شخصا.
 

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و393 حالة، فيما يتواجد حاليا 35 مريضا في العناية المركزة.
 

ونوهت بأن 16 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 15 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وسجلت 10 ولايات 10 حالات فما فوق.
 

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
 

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الأربعاء الماضي، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا، عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

التزام وزارة جديدة جديد وزارة الصحة لوز اليوم الجزائر العناية المركزة فيروس كورونا سبب واحد صحي الصحة الجزائرية الحالات المصابة خلال 24 ساعة إصابة جديدة الكورونا الحجر الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

متهم فى عمليات اغتيال.. تفاصيل اتهامات القيادى بـ«حسم» حسام منوفى

البنتاجون: لا نعتقد أن روسيا اتخذت قرارا نهائيا بالهجوم على أوكرانيا

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

كوريا الجنوبية: 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت