إنجازات 2022 الثقافية.. 5 معلومات عن المتحف المصرى الكبير

أعلن مجلس الوزراء المصري عبر نشرته الأسبوعية، الصادرة الجمعة، عن أنه من المتوقع افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة خلال شهر نوفمبر 2022، والذي سيضم 100 ألف قطعة أثرية مصرية قديمة على مساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، وإليكم أبرز 5 معلومات عن المتحف المصرى الكبير:

بدأ تنفيذ المشروع قبل 20 عامًا بواسطة الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، وواجه العديد من التأخيرات، لعدة أسباب منها تفشي جائحة كورونا.

وقد تم تصميم المتحف بواسطة شركة الإنشاءات المعمارية "هينيجان بينج" (Heneghan Peng)، والتي يقع مقرها في مدينة دبلن –أيرلندا.

بلغت تكلفت تصميمه مليار دولار أمريكي، وبتمويل من الحكومة اليابانية.

من بين القطع الأثرية التي سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير "مركب الشمس" للملك "خوفو"، وهو عبارة عن وعاء طقوسي كان ينظر إليه عند الفراعنة على أنه ينقل الحاكم إلى الحياة الأخرى بعد الموت، وقد تم نقل المركب الذي يبلغ ارتفاعه 45 مترًا، وهو واحد من أقدم القطع الأثرية المكتشفة في مصر والعالم، إلى المتحف في أغسطس 2021.

تشمل المعالم الأخرى البارزة في المتحف مجموعة مكونة من 5000 قطعة أثرية من قبر الملك "توت عنخ آمون"، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من الجرانيت الأحمر للملك "رمسيس الثاني"، والتي سيتم عرضها في ردهة المبنى.

يقع على بعد أميال قليلة من غرب القاهرة بالقرب من أهرام الجيزة.

ويتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم.

جدير بالذكر أن في 12 فبراير 2020 صدر القانون رقم 9 لسنة 2020 في شأن إعادة تنظيم المتحف والذي نص على أن المتحف هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، مقرها محافظة الجيزة وتتبع الوزير المختص بشؤون الآثار.