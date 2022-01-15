السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل المباراة.. ماذا يكشف طالع المنتخب عند مواجهة غينيا بيساو؟

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

حالة من الشغف والقلق أيضًا تجتاح قلوب المصريين، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء المنتخب الوطني مع غينيا بيساو، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الأفريقية والمقامة في الكاميرون.

 

ويلتقي المنتخب المصري في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد، حيث يسعى اللاعبين في مصالحة الجماهير بعد الاداء والنتيجة المخيبة في المباراة الاولى أمام نيجيريا والتي خسر فيها المنتخب الوطني.

 

وبعيدًا عن الفنيات الخاصة باللاعبين، يمكن أن تحمل حظوظ اللاعبين بعض من التوقعات التي يمكن أن تخبرنا بحال نجوم المنتخب، وفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد صلاح:
يعتبر النجم محمد صلاح من الركائز الأساسية للمنتخب الوطنى، حيث يضع المصريين الكثير من الأمال علية، في هذه البطولة الأفريقية والصعود لكأس العالم.

ينتمي النجم محمد صلاح لمواليد برج الجوزاء، فوفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فمن المحتمل ان يواجه مولود برج الجوزاء العديد من التعثرات على الصعيد المهني والعاطفي.

 

محمد الشناوي: 
استطاع النجم محمد الشناوي حارس عرين المنتخب ان يجذب الأنظار إليه خلال المبارة الاولى أمام نيجيريا، حيث يأمل المصريين أن يستمر هذا التوهج في المباريات القادمة.

 

محمد الشناوي من مواليد برج القوس، الذي من المفترض أن يعيش حالة من التألق والنجاح وفقًا لحظوظ مواليد هذا البرج.

 

محمود حمدي الونش:
كان محمود حمدى الونش من نجوم اللقاء السابق أمام نيجيريا، حيث يعيش مدافع المنتخب الوطني حالة من التعثرات، حاله حال زميله محمد صلاح مواليد برج الجوزاء.


أحمد فتوح:
حصل النجم أحمد فتوح، على إشادة الكل بسبب أداءه المتميز والذي يتطور من مبارة لاخرى، حيث ينتمي نجم المنتخب لبرج الحمل، والذي قد يواجه بعد من التعثرات والمشاكل على الصعيد المهني والعاطفي.

 

محمود علاء:
من المحتمل أن يشارك نجم نادي الزمالك محمود علاء في مباراة غينيا بيساو، ووفقًا لما ذكره خبراء علم الفلك، فقد يعيش مواليد برج الدلو والذي ينتمي إلية محمود علاء، حالة من النجاح على الصعيد المهني.

محمد صلاح المنتخب الوطني غينيا بيساو كأس الأمم الأفريقية الكاميرون برج الجوزاء جاكلين عقيقي

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قبل المباراة.. ماذا يكشف طالع المنتخب عند مواجهة غينيا بيساو؟

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