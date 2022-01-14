المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا تُحقق 4 مليارات دولار صافى إيرادات لـ نوفمبر وديسمبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن صافي الإيرادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر لمبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماوية وصل إلى 4,321,675,360.58 دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنها حققت في نوفمبر ما قيمته 1,968,156,900.26 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 92,335,279.02 دولار أمريكي. في حين كان صافي إيرادات المنتجات النفطية 46,093,437.43 دولار أمريكي، ووصلت عوائد البتروكيماويات 4,489,025.22 دولار أمريكي. ليصل وبإجمالي صافي الإيرادات لشهر نوفمبر إلى 2,111,074,641.93 دولار أمريكي.

وبينت المؤسسة أن شهر ديسمبر تمتع بأعلى الإيرادات المحققة طوال العام، حيث بلغت إيرادات النفط الخام 1,985,950,976.38 دولار أمريكي، تليها إيرادات الغاز والمكثفات بـــ 120,369,471.38 دولار أمريكي، ثم إيرادات المنتجات النفطية بـ 101,306,516.64 دولار أمريكي وإيرادات البتروكيماويات بــ 2,973,754.25 دولار أمريكي. ليصل إجمالي الإيرادات في شهر ديسمبر إلى نحو 2,210,600,718.65 دولار أمريكي

وذكرت المؤسسة أن الإيرادات لا تتضمن قيمة شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري ويتم تحميل قيمتها على الشركة العامة للكهرباء، كما لا تتضمن قيمة تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية ويتم تحميلها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.

وفي هذا الشأن أكد رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله أن قدرة قطاع النفط في ليبيا على الاستثمار ودفع عملية تحديث البنية التحتية ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، لاسيما في ظل شح الميزانيات،

وطالب صنع الله المسئولين بمعالجة الميزانيات المعطلة والمعطوبة وألا نتعامى عن سلامة أصولنا النفطية وأهمية المحافظة عليها وألا نستنكر خطوات المؤسسة الوطنية للنفط في تمويل مشاريع نفطية بترتيبات خاصة.

وأشارت المؤسسة في ختام إعلانها أنه تم تحقيق فائض في الدخل من سبتمبر 2020 عند رفع حالة القوة القاهرة حتى ديسمبر 2021 نحو 23,718,222,282.40 دولار أمريكي. و33,157,083.82 يورو صافي الإيراد العام للعام 2021.