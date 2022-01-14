حماة الوطن: توصيات منتدى الشباب ترجمت اهتمام مصر بالقضايا المختلفة

أشاد كريم مصيلحي، الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، بمخرجات منتدى شباب العالم، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام فعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أن منتدى الشباب فى نسخته الرابعة تتضمن العديد من الجلسات والنقاشات التي ساهمت في زيادة الوعي والتثقيف لدى شباب العالم.

وقال «مصيلحي»، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة حقق نجاح غير مسبوق، وخاصة فى ظل التحديات التي يشهدها العالم فى ظل جائحة كورونا، وما يشهده العالم فى كافة الأصعدة، مضيفا أن توصيات المنتدي جاءت نتيجة مناقشات ولقاءات تشاورية بين الشباب وقيادات العالم، وبحضور الرئيس السيسي، وتمت صياغاتها بصورة تؤكد على قوة مصر ومكانتها دوليا.

وأكد، أن هناك حرص كبير من قبل القيادة السياسة بالاهتمام بالشباب وتحملهم المسؤولية تجاه المجتمع، من خلال التوصيات التى تم الإعلان عنها، تؤكد أن الشباب على رأس الأولويات التي تضعها مصر فى بؤرة اهتمامها، مضيفًا أن التوصيات ترجمت اهتمام مصر بعدد من القضايا ومنها التغيرات المناخية التى أشركت شباب مصر والعالم فى التحضير لقمة المناخ من خلال تفعيل مبادرة إدارة المنتدى لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأوضح مصيلحي، أن المنتدى ساهم بشكل كبير في تعزيز الحوار من خلال مناقشة قضايا التنمية، وتوجيه رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، لافتا إلى أن المنتدى ساهم في تعزيز الجهود المبذولة فى ملف السياحة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.