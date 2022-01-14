تزويد مستشفى التضامن فى بورسعيد بأجهزة مناظير حديثة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تزويد وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى التضامن التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد بأجهزة مناظير جهاز هضمي حديثة ومتطورة تواكب أحدث التقنيات العالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن أجهزة مناظير الجهاز الهضمي المتطورة تُمكِّن مستشفى التضامن من استحداث كافة الخدمات الطبية المتعلقة بمناظير الجهاز الهضمي بكافة مستوياتها التشخيصية والعلاجية والتداخلية، لافتة إلى أنه يتوافر الآن بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي التضامن كافة مناظير الجهاز الهضمي من مناظير "معدة، قولون، قنوات مرارية".

وأضافت الهيئة أنه تقدم وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى التضامن خدمات إجراء كافة التداخلات الخاصة بالمناظير، والتي تشمل الاكتشاف المبكر لأورام الجهاز الهضمي وإمكانية تشخيصها بسهولة وخاصةً سرطان القولون، استئصال الأورام السطحية دون جراحة، تركيب كافة الدعامات الخاصة بالجهاز الهضمي بالمنظار، متابعة حالات مناظير ما بعد زرع الكبد، وغيرها من خدمات المناظير التشخيصية والعلاجية والتداخلية.

وأكد أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توافر أحدث التقنيات العالمية بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، والتي أضيف إليها أجهزة المناظير المتطورة لعلاج الأمراض المختلفة للجهاز الهضمي وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وأوضح «السبكي»، أن المناظير تعد من أحدث وأدق التقنيات في إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتقدمة، ومنها لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، وتابع: نحرص على إمداد المستشفيات التابعة للهيئة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة التي تسهم في علاج المرضى بأحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، ولفت إلى أن استخدام هذه الأجهزة يحدث نقلة طبية جديدة في مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وأمان وجودة عالمية مما يرفع نسب نجاح الإجراءات الطبية بمستشفيات الهيئة، وهو ما يحقق رضاء المنتفعين عن الخدمة ويتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.