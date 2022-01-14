«الأوقاف» تنظم دورة أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا الخميس

تنطلق الخميس القادم ولمدة ثلاثة أيام دورة: "أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا"، لنخبة من العاملين بالمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة وهيئة الأوقاف المصرية بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتثقيف المستمر والتعامل مع العصر بأدواته ، مع أقصى درجات الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والآداب العامة.

وتهدف الدورة إلى بيان أخلاقيات وآداب التعامل مع وسائل السوشيال ميديا في ظل تحديات العصر ، وسننشر لاحقًا أسماء الملتحقين بهذه الدورة.

من ناحية اخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 18 من جمادى الآخرة 1443هــ الموافق 21 يناير 2022م تحت عنوان " ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها ".



وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رسالة الإسلام على إرساء القيم والأخلاق ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " الدين حسن الخلق" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "اتَّقِ اللهَ حيثُما كنتَ، وأَتْبِعِ السيئةَ الحسنةَ تَمْحُها، وخالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ" ، وسئل (صلى الله عليه وسلم) ما أكثر ما يدخل الجنة يا رسول الله ، قال : "تقوى اللهِ وحسنُ الخُلقِ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسنَكُم أخلاقًا".

وأوضح أنه من أهم القيم والأخلاق التي ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ قيمتا الصدق والأمانة ، فالصدق والأمانة أحد أهم مقتضيات الإيمان الصحيح ، حتى عرف بعض العلماء الإيمان بالصدق ، فقال : الإيمان هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك ، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك ، لإيمانك بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك.

وإليكم نص خطبة الجمعة المقبلة ..