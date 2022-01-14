الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

نجاح أول عملية استئصال ورم بالمخ لمسن بمستشفى سوهاج العام

صحة سوهاج
صحة سوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن نجاح فريق طبي بمستشفى سوهاج العام فى إجراء عملية استئصال ورم حميد بالمخ لمسن يبلغ من العمر 60 عامٱ .
وأضافت أن المريض كان يعاني من أعراض شديدة نتيجة هذا الورم منها ضعف بالجانب الأيسر ونوبات تشنجات واضطرابات ذهنية وتم عمل جميع الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي والتي أظهرت وجود ورم حميد في المخ.

ومن جانبه؛ أشار الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام الى تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور مؤمن احمد علوان استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب  بمستشفى سوهاج العام والدكتور اسماعيل أمين  استشاري التخدير و طاقم تمريض العمليات من إجراء العملية بكفاءة ونجاح منوها بان تلك الجراحة الدقيقة هي الأولى من نوعها  بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة سوهاج.

جدير بالذكر أن هذه العملية الدقيقة هي الأولى من نوعها بمستشفى سوهاج العام وبالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة  بالمحافظة وهي نتاج للتجهيزات الحديثة التي تم دعم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بها وكذلك رفع الكفاءة الفنيه للأطقم الطبية بجميع المستشفيات .

ومن جانبها قدمت الدكتورة كريمة حامد  وكيل وزارة الصحة بسوهاج الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والطاقم الطبي الذي شارك  بإجراء الجراحة متمنية لهم مزيدا من التقدم والنجاح مقدرة  جهودهم المبذولة  لخدمة المرضى. 
مؤكدة أن مديرية الصحة بسوهاج تسعي جاهدة لدعم القطاع الصحي والمستشفيات بأحدث الأجهزة الحديثة و التجهيزات و تدريب الكوادر الطبية بصورة مستمرة لرفع الكفاءة الفنية وتطوير الأداء مما يؤثر بالإيجاب علي الخدمة المقدمة للمرضى.

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