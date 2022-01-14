الحماية المدنية تنقذ أسرة من الموت حرقًا داخل شقة ببورسعيد

شهدت منطقة عمر بن عبد العزيز بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، حريقًا هائلًا في إحدى الوحدات السكنية، والتي كان يتواجد الأهالي بداخلها، وسبب حالة من الذعر لسكان المنطقة.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بالحريق، وعلى الفور تم الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن الفريق من الوصول خلال دقائق من البلاغ.

وصل رجال الحماية المدنية والنيران تتصاعد من أحد غرف المنزل، وتبين أن هناك محتجزين نتيجة النيران من الأهالي، فقام العقيد هاني المهدي وأفراد المأمورية باقتحام النيران وإخراج المحتجزين، وذلك قبل أعمال الإطفاء حتى لا يتعرضوا لاختناق نتيجة الأدخنة.

وتعامل رجال الإطفاء مع الحريق بسيارتي إطفاء، وتمكنوا من خلال التقنيات الحديثة والمعدات المتطورة، أن يسيطروا على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي الوحدة السكنية والعقار الذي يضم أكثر من 20 وحدة، والعمارات المجاورة في الحي الشعبي.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحريق وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، ويجري معاينة الوحدة السكنية، وحصر التلفيات، والاستماع إلي أقوال الشهود، وذلك لاستكمال التحقيقات.