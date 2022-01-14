الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حسمها العلم.. الطبخ بزيت الزيتون يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض القاتلة

زيت الزيتون
زيت الزيتون

إذا كنت تحب الطهي بزيت الزيتون أو حتى رشه على طبقة السلطة، فأنت تسير على الطريق الصحيح نحو الرشاقة والحفاظ على الصحة، فوفقًا لدراسة جديدة نشرتها مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فقد تم ربط استهلاك زيت الزيتون بانخفاض مخاطر الوفيات الخاصة بالسبب بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض التنكس العصبي وأمراض الجهاز التنفسي.

واستخدمت الدراسة مجموعتين من تضم 92000 رجل وامرأة في الولايات المتحدة كانوا خاليين من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان على مدى 28 عامًا، حيث أكد الباحثون، أن المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة من زيت الزيتون كان قد انخفض خطر الوفاة بالمقارنة مع أولئك الذين نادرا ما يستهلكون زيت الزيتون، حسبما ذكره موقع "Journal of American College of Cardiology" العلمي.

 

زيت الزيتون.. الأفضل بين زيوت الطبخ الاخرى

قارنت الدراسة أيضًا استخدام البدائل الدهنية الأخرى المستخدمة في المطابخ مثل الزبدة والمايونيز ودهون الألبان الأخرى، فقد أكد الباحثون، أنه عند استبدال هذه العناصر بزيت الزيتون كان هناك خطر أقل للوفاة بين المشاركين.

 

وارتبط تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19٪ ، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 17٪ ، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي بنسبة 29٪ ، وانخفاض خطر الوفاة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 18٪.

 

زيت الزيتون والحماية من الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

كما أظهرت الدراسات السابقة أن زيت الزيتون لا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب فحسب، بل يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والسكري بل ويسبب أيضًا كثافة عظام أفضل للنساء.

ومقارنة بمواد الطهي الدهنية الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، يعتبر زيت الزيتون مصدرًا صحيًا للدهون غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتخفيف الالتهابات.

الزيتون زيت الزيتون السكتة الدماغية أمراض القلب أمراض الجهاز التنفسي التهاب المفاصل امراض القلب والاوعية الدموية التهاب المفاصل الروماتويدي التنكس العصبي

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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