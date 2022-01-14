بوريل: اجتماع للاتحاد الأوروبى مع دول الساحل لمناقشة فرض عقوبات جديدة على مالى

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، اليوم، عقد اجتماع قريبًا مع دول الساحل الإفريقي الخمس.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإنه من المقرر أن يتطرق الاجتماع الوشيك إلى مواصلة العمل على فرض عقوبات على هؤلاء الذين يعرقلون الانتقال الديمقراطي في مالي.

ووصف بوريل، خلال مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع غير رسمي لمجلس الشئون الخارجية الأوروبي في بريست في فرنسا، الوضع في مالي بـ"المقلق"، موضحًا أن "الاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية تتشارك نفس المخاوف وأن الوضع ليس في الاتجاه الصحيح".

وكشف بوريل "ليس هناك أي إشارة إيجابية"، مضيفًا "إذا ظللنا ملتزمين تجاه دول الساحل، فإن هذا لن يحدث أبدًا بأي ثمن".