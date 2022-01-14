الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد أزمتها اليوم وتصدرها التريند.. من هى شدوى عصام الحضرى؟

شدوى الحضري
شدوى الحضري

تصدرت شدوى، ابنة الكابتن عصام الحضري، تريند محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد أزمتها اليوم الجمعة، مع فرد أمن خاص داخل أحد الكمبوندات السكنية في منطقة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر.

 فقد اتهمت شدوى وأحد أصدقائها فرد الأمن بالتعدي عليهم بالضرب والسب، بسبب الخلاف على أماكن ركن السيارات الخاصة بهم، وذهبت الى قسم الشرطة وحررت محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض عليه.

وقالت «شدوى» على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بركن أنا وأصدقائي عربياتنا بالقرب من كافيه داخل كمبوند في الشيخ زايد، فوجئنا بفرد الأمن الخاص يمنعنا من الركن في المكان، قامت بينا مشادة كلامية، بس فرد الأمن أصر على موقفه، وبدأ في الاعتداء علينا بالضرب والسب، وأصاب صديق ليا بجرح، وتم نقله إلى المستشفى».

من هي شدوى الحضري؟

شدوى هي البنت الثانية لعصام الحضري لها خمسة أشقاء وهم شاهيناز وشاهندا وياسين وشايان، تبلغ من العمر 22 عاما فهي مواليد 1 يناير عام 2000، ولدت في القاهرة وتحديدًا في منطقة مدينة نصر وتخرجت من كلية إدارة الأعمال بأحد الجامعات الخاصة.

لعبت شدوى كرة القدم النسائية في فريق وادي دجلة للناشئات، وأثارت الكثير من الأزمات لوالدها بتشجيعها لنادي الزمالك وليس النادي الأهلي، الذي كان يلعب له والدها وكان أحد أبرز نجومه وحراس مرماه البارزين.

خطوبتها على الكابتن محمود كهربا:

تمت خطوبة شدوى الحضري على لاعب كرة القدم بنادي الزمالك السابق ولاعب النادي الأهلى الحالي الكابتن محمود كهربا، حيث لم تستمر الخطوبة لأكثر من شهر و10 أيام فقط، وكانت أسباب فسخ الخطوبة المعلنة على مواقع السوشيال ميديا هي أنه لا يتحمل المسئولية، وقام بحذف صور شدوى ووالدها الحضري، بالإضافة إلى الظهور بدون دبلة الخطوبة، الأمر الذي أثار غضب شدوى والحضري وأعلنوا فسخ الخطوبة نهائيا.

خطوبتها الثانية:

تمت خطوبتها مرة أخرى على أحد أبناء رجال الأعمال البارزين ويدعى عمر طارق العزبي واحتفل عصام الحضرى به وسط عدد كبير من لاعبي المنتخب والنادي الأهلي السابقين في حفل كبير في شهر يونيو الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أهالى العروسين ونجوم الفن.

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