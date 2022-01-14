الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث «الصحة» يُحذر من «أوميكرون»: ينتشر بسرعة كبيرة جدًا

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من أن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”، ينتشر بسرعة كبيرة جدًا على مستوى دول العالم.

ولفت “عبدالغفار”، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه "بنسبة عالية جدا سيستطيع الأشخاص ممن تلقوا التطعيمات التغلب على العدوى مع وجود استثناءات بسيطة". 

وأشار إلى أن “المواطنين غير المتطعمين سيكونوا معرضين بنسبة كبيرة جدًا لاحتمال تدهور حالتهم وإصابتهم بمضاعفات قد تتسبب في حدوث وفاة”.

ونوه بأن وزارة الصحة والسكان، وفرت عدد كبير من اللقاحات لتطعيم اكبر عدد من المواطنين للحد من الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وزارة الصحة والسكان متحور أوميكرون لقاحات كورونا

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