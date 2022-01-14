رفع درجة الاستعداد بمدارس مطروح لإزالة الأمطار قبل انطلاق امتحانات النقل

أصدر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس لإزالة تراكمات وأثار موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة اليومين الماضيين، وذلك في إطار حرص تعليم مطروح على أداء الطلاب الامتحانات المقرر انطلاقها لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية صباح غداً السبت، وسط أجواء آمنة وهادئة .

وأكد وكيل تعليم مطروح أن جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، جرى تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل الأمثل معها وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة، بما يضمن سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحريق وغيرها، وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح.

وأوضح إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، أن تعليم مطروح أصدر أمراً عاجلاً لمديري الإدارات بتفعيل لجنة الأزمات والكوارث لمتابعة عملية رفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها.

وكان قد افتتح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أمس الخميس، معرض أنشطة الاقتصاد المنزلى الذي تم تنظيمه بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي.

وتابع وكيل تعليم مطروح الأعمال الفنية المعروضة لنتائج العام الميلادى الجديد ٢٠٢٢، مشيداً بالمستوى الجيد للمعروضات المستوحاة من البيئة، ومثمنا الجهد المبذول لإقامة المعرض وإخراجه بمظهر مشرف.

وكرم وكيل الوزارة المعلمات والموجهات المتميزات في مادة الاقتصاد المنزلي، تقديرا للجهد المتميز والعطاء الزاخر خلال الفصل الدراسي الأول.

وأشاد بالعمل المخلص والأداء الراقي البارز لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي للفروع المختلفة في سبيل المساهمة الفعالة في تعليم الطالبات لمهنة حياتية جميلة تفيدهن في حياتهن العملية المستقبلية.