الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تاجري مخدرات بحوزتهما حشيش وبانجو بمليوني جنيه في الدقهلية

سقوط تاجري مخدرات
سقوط تاجري مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلقاس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهما، اليوم الجمعة، بالقرب من مسكن أحدهم حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما كمية لمخدر البانجو وزنت "30 كيلو جرام" - كمية لمخدر الحشيش وزنت "1٫500 جرام" - كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت "750 جرام" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد "2سلاح أبيض" "سنجه" - سيارة - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية الأمن الوطني مكافحة الجريمة الاتجار في المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العناصر الإجرامية

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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