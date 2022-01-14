«جوجل» تعتزم شراء مقر في لندن مقابل مليار دولار

أعلنت شركة "ألفابيت" - الشركة الأم لـ"جوجل" الأمريكية لخدمات الإنترنت - عزمها إنفاق مليار دولار لشراء مقر "جوجل" في لندن، والذي تستأجره منذ نحو عشر سنوات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن صفقة شراء وتجديد مقر جوجل في منطقة سنترال "ساينت جيلس"، والذي انتقلت إليه الشركة عام 2011، تمضي بالتوازي مع بناء مقر جوجل الجديد في منطقة "كينجز كروس".

وقالت "جوجل" في بيانٍ اليوم الجمعة، إنها تريد أن تحقق "التكافؤ" بين المقر الأصلي والمنشآت في مقرها المستقبلي.

ونقلت "بلومبرج" عن نادين دوريس، وزيرة الدولة البريطانية للرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في بيانٍ قولها إن: "توسيع قاعدة جوجل في بريطانيا هي قصة نجاح أخرى للعصر الذهبي لصناعة التكنولوجيا في بريطانيا، والذي شهد عامًا آخر من معدلات النمو والاستثمار القياسية".

وذكرت "جوجل" أنها تعتزم توظيف عشرة آلاف شخص في مختلف مواقعها في بريطانيا، بعد استكمال مشروعاتها للبناء والتجديد، وتوظف الشركة حاليًا 6400 موظف.