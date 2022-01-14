الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1245 دراجة نارية مخالفة

دراجة نارية
دراجة نارية

تمكنت خدمات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، على مستوى محافظات الجمهورية، من ضبط 1245 دراجة نارية بسبب مخالفات متنوعة بين عدم وجود لوحات معدنية وطمس اللوحات، خلال الـ4 أيام الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أن أجهزتها الأمنية تمكنت من إعادة 20 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

الأسلحة النارية وزارة الداخلية دراجة نارية أمن الداخلية الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضبط الخارجين على القانون مديريات الأمن

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