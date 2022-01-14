الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 275 ألف جنيه مستحقات مصرى بقطر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في تسوية مشكلة عامل مصري، وبلغت إجمالي مستحقاته نحو 64 ألفًا و91 ريالا قطريا (275 ألفًا و 593 جنيهًا مصريًا).

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري" ك.ع.س" والذي يعمل لدى إحدى شركات المقاولات، وقدم استقالته من العمل في 27 أكتوبر 2021 لرغبته في العودة إلى مصر، ويطلب مساعدته في الحصول على مستحقاته المالية لدى الشركة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب قام بالاتصال بمدير الشركة الذى أبدى التعاون وديا، وأفاد بأنه سيتم تحويل المستحقات المالية للمواطن إلى حسابه بالبنك خلال أسبوع أو أسبوعين.

ولفت الملحق العمالي بقطر، إلى أنه بالمتابعة مع المواطن، أفاد بأنه تم تحويل مستحقاته المالية، إلى حسابه بالبنك والتي بلغت 64 ألفًا و91 ريالا قطريا، أي ما يوازي 275 ألفًا، و593 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر، أكد أن آخر موعد لتصحيح أوضاع الوافدين المخالفين للإقامة، وسمات العمل، والزيارات العائلية 31 ديسمبر الماضي، مع خصم 50 % من نسبة قيمة المخالفة.

وقال الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر، إن عدد من تقدموا لتصحيح أوضاعهم غير القانونية من العمالة الوافدة من كل الجنسيات وصل إلى 20 ألف طلب مخالف لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

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