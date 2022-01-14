الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان رسمي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح فيه حالة طقس الـ 72 ساعة المقبلة، من اليوم الجمعة 14 يناير حتى يوم الأحد 16 يناير الجاري.

وقالت الهيئة، إن هناك أجواء شديدة البرودة نهارًا وليلًا على شمال البلاد والغيوم تغطي سماء المناطق الشمالية وتحجب الشمس أغلب أوقات النهار مع السحب المتوسطة والمنخفضة الداكنة، مشيرة إلى أن الحرارة انخفضت الحرارة بشكل تدريجي على المناطق الشمالية الغربية بدأت حاليًا الرياح المصحوبة بكتل الهواء شديدة البرودة في الاتجاه للداخل حيث تغطي مع اليوم الجمعة جميع مناطق شمال البلاد لتعمل على تراجع تدريجي للحرارة بمناطق الصعيد.

وأضافت أن هناك أجواء شديدة البرودة تسود نهارًا وليلًا على المناطق الشمالية من سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا وحتى مدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى وبداية شمال الصعيد، بفضل الرياح النشطة نسبيًا على فترات والتي يصحبها هبات قوية أحيانًا من حين لآخر خاصة على السواحل، والأماكن المكشوفة والمرتفعة من الداخل، يرافق تلك الرياح كتل هوائية شديدة البرودة قادمة من تركيا وأجزاء منها قادم من مناطق قطبية وأوروبا.

بالإضافة للسحب المتوسطة، والمنخفضة والتي تتميز باللون الداكن وقربها من الأرض لذلك فهي نوع من أنواع السحب التي قد تعطي الإحساس للبعض بإشتمام رائحة المطر حتى دون هطوله بسبب رطوبة "السحب المنخفضة" القريبة من الأرض.

واستكملت الهيئة ان هناك هطول للأمطار أحيانًا على بعض سواحل المتوسط دون تحديد أثناء عبور السحب ولكن بكميات قليلة إلى متوسطة، وأما عن باقي المناطق الداخلية سواء من القاهرة الكبرى والوجه البحري عمومًا فتكون الفرص ضعيفة وتساقط المطر يكون بشكل متفرق وعشوائي غير محدد لكن على أماكن قليلة من إجمالي مساحة المحافظات، لذلك لا يشعر بها الكثير.



أما عن درجات الحرارة المتوقعة لمدة 72 ساعة قادمة فهي كالتالي:

طقس الجمعة 14 يناير :2022

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 118 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 17 والصغرى 1

جنوب الصعيد: العظمى 17 والصغرى 12.

طقس السبت 15 يناير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 12.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 14.

طقس الاحد 16 يناير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 16 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 13.