التحقيق فى مشاجرة ابنة الحضرى وفرد أمن بالشيخ زايد

تباشر جهات التحقيقات، اليوم الجمعة، إجراءاتها في مشاجرة بين "شدوى" ابنة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى في المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وفرد أمن في كمباوند "كونتننتال" في الشيخ زايد، بسبب ركن سيارة، وكلَّفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان وتفريغ الكاميرات.

وتبيَّن من التحريات المبدئية أن ابنة الحضري كانت بصحبة اثنين من أصدقائها؛ وكل منهم كان يستقل سيارته الخاصة وقت المشاجرة التي حدثت بسبب ركن سيارتهم.

وكشفت التحقيقات عن أن ابنة عصام الحضري، كانت برفقة أصدقائها وقت حدوث المشاجرة، وأنهم كانوا يستعدون للسهر في أحد الكافيهات، وأثناء ركن سياراتهم حدثت مشادة كلامية مع فرد أمني مكلف بأعمال الحراسة في كمباوند "كونتننتال"، وتطورت الأمور بينهما إلى التشابك بالأيدي؛ ونتج عن ذلك إصابة أحد أصدقاء ابنة الحضري بجرح قطعي في الرأس نقل على إثره إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات الأولية بخياطة الجرح «4 غرز».

فيما تمكنت المباحث من القبض على المتهم بالتعدي بالضرب على ابنة عصام الحضري وصديقيها، وبمواجهته اعترف بفعلته وأن المشاجرة حدثت نتيجة انفعال لحظي أثناء ركن السيارات لعدم التزامهم بالتعليمات، وأنه كان يتبع تعليمات وظيفته وما يمليه عليه مشرف الأمن بالكومباوند، حيث حذرهم كثيرًا في بادئ الأمر ولم يستجيبوا له وقابلوا كلامه باستهتار مما دفعه إلى الدخول في مشادة كلامية معهم، ثم التعدي عليهم بالضرب، وإحداث تلفيات بزجاج سيارتهم التي كانوا يستقلونها في مكان الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.