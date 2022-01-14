الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهم ببيع لحوم ودواجن فاسدة للمحاكمة

لحوم ودواجن فاسدة
لحوم ودواجن فاسدة

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بإحالة متهم يعمل- صاحب مجزر- للمحكمة المختصة لمعاقبته على ارتكاب جريمة الغش التجاري وبيع  دواجن ولحوم فاسدة للمواطنين في القاهرة.

وعن التفاصيل  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط متهم - صاحب مجزر-،  لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم بلغ وزنها ربع طن، مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ويوجد تغير بخواصها الطبيعية- فاسدة-، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر ملكه على 255 كيلو "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها واعترف-المتهم-  بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة لحوم دواجن الغش التجاري القاهرة

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