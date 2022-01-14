إحالة متهم ببيع لحوم ودواجن فاسدة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بإحالة متهم يعمل- صاحب مجزر- للمحكمة المختصة لمعاقبته على ارتكاب جريمة الغش التجاري وبيع دواجن ولحوم فاسدة للمواطنين في القاهرة.

وعن التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط متهم - صاحب مجزر-، لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم بلغ وزنها ربع طن، مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ويوجد تغير بخواصها الطبيعية- فاسدة-، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر ملكه على 255 كيلو "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها واعترف-المتهم- بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.