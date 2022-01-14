المقداد: الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب تستهدف الشعب السورى

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سوريا تستهدف الشعب السوري، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

ولفت المقداد - في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية السورية"- إلى أن الصين تساعد سوريا من مبدأ العلاقات المتكافئة بين الدول خدمة لقضايا الشعوب ومستقبل العالم؛ خاصة في إقامة السلم والأمن الدوليين، عكس الولايات المتحدة التي تفرض شروطا حتى على المنظمات الإنسانية التي تعمل على تقديم الدعم والمساندة في الأزمات.

وأشار المقداد إلى أن الولايات المتحدة تقوم من خلال دعمها للميليشيات المرتبطة بها، بسرقة النفط والقمح والقطن السوري وتمنع أي نوع من التنمية هناك.

وشدد المقداد على أن حديث واشنطن عن الديمقراطية يهدف إلى التضليل وزيادة الانقسام في المجتمع الدولي وإعادة الهيمنة على دول العالم بذريعة الديمقراطية، مبينا أن الولايات المتحدة تدعي أنها داعمة للديمقراطية، ولكن الديمقراطية التي تتبعها يشوبها الكثير من العيوب وليست حقيقية.

وعلى صعيد آخر، وقعت سوريا والصين في دمشق، مذكرة تفاهم في إطار مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين".

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إنه بموجب المذكرة تنضم سوريا إلى المبادرة، الأمر الذي يساعد على فتح آفاق واسعة من التعاون مع الصين وعدد من الدول الشريكة بالمبادرة في عدة مجالات تتضمن تبادل السلع والتكنولوجيا ورؤوس الأموال وتنشيط حركة الأفراد إضافة إلى التبادل الثقافي.

وتتضمن المذكرة، والتي وقعها رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي السوري فادي الخليل والسفير الصيني بدمشق فنغ بياو، تحديد أهداف التعاون المستقبلي مع الدول الشريكة في المبادرة ومبادئه الإرشادية ومجالاته وسبله.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين في عام 2013، إلى بناء شبكات التجارة والبنية التحتية التي تربط آسيا بأوروبا وما وراءها على طول طرق التجارة القديمة على طريق الحرير من أجل التنمية المشتركة.