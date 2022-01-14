الأمم المتحدة: الصواريخ التى تستهدف السفارات محاولات لزعزعة استقرار العراق

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أن إطلاق الصواريخ محاولات قاسية لزعزعة استقرار العراق.



وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" إن الصواريخ التي تستهدف السفارات وتسببت في إصابات بين المدنيين العراقيين هي محاولات قاسية لزعزعة استقرار البلاد.



وأضافت أن السلام والأمن هما شرطان أساسيان لمعالجة الأولويات الداخلية الملحة وإعادة تأكيد السيادة العراقية.



وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، في وقت سابق اليوم للاستهداف بصواريخ عدة، وأعلنت خلية الإعلام الأمني، عن إصابة امرأة وطفلة جراء هذا الحادث.