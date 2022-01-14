الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

انفجار أنبوبة بوتاجاز
انفجار أنبوبة بوتاجاز

كلف اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بتقديم كافة أوجه الرعاية لمصابي حادث انفجار بوتاجاز بقرية متبول التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ،وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.


وتلقت غرفة العمليات بالمحافظة إشارة تفيد بإصابة 5 أشخاص في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

 

وأسفر الحادث عن إصابة 5 بإصابات متفرقة، منهم 3 بحروق من الدرجة الأولى، وهم: حمدية السيد عبده، 35 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين، وعادل فكري عبد الهادي، 45 سنة، بحرق من الدرجة الثانية بالوجه والرأس وجزء من الرقبة والكفين، وياسمين إسماعيل أمين، 16 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والكفين، ومحمد إسماعيل أمين، 20 سنة، أصيب بكدمات، والسعيد محمد عبد الله، 40 سنة، مصابة بكدمات، وتم تقديم الإسعافات للرابع والخامس في مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لعمل الإسعافات الأولية لهم.

 

وأكد المحافظ أنه تم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية ومساعدة الأهالي، وتم إخطار التضامن الاجتماعي للمعاينة والمساعدة، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واللجنة الهندسية بمجلس المدينة للمعاينة وعمل تقرير للعرض على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهًا بتقديم كافة الخدمات لهم.


وفي سياق منفصل، فقد شيّع أهالي برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، جثامين الصيادين محمد أحمد الجمال وابن خالته يوسف عبد ربه، ضحايا حادث غرق مركب "سيدنا الحسين" قبالة سواحل محافظتي دمياط وبورسعيد.

 

في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن 4 صيادين آخرين كانوا على متن المركب.

 

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن بداية الأسبوع، أنه تم العثور على 2 من جثامين ضحايا الصيادين بدمياط بعد تعرض مركب سيدنا الحسين للغرق فى البحر الأبيض المتوسط، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات البحرية والغواصين من البرلس والمحافظات المجاورة، وخروج طائرة استكشافية من القوات البحرية، للوقوف على مستجدات الأمر، والتواصل مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.

انفجار اسطوانة بوتجاز كفر الشيخ مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

محامي أسرة الإبراشي: الطبيب المعالج له ابتزه في 40 ألف جنيه

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

إصابة 5 أشخاص فى حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

«أنا خايفة».. لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

إصابة 11 فى انقلاب سيارة بشمال سيناء

تشييع جثامين الصيادين ضحايا مركب «الحسين» في كفر الشيخ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تقمع احتجاجات أهل النقب على أعمال التجريف

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف