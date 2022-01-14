إصابة 5 أشخاص فى حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

كلف اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بتقديم كافة أوجه الرعاية لمصابي حادث انفجار بوتاجاز بقرية متبول التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ،وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.



وتلقت غرفة العمليات بالمحافظة إشارة تفيد بإصابة 5 أشخاص في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 بإصابات متفرقة، منهم 3 بحروق من الدرجة الأولى، وهم: حمدية السيد عبده، 35 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين، وعادل فكري عبد الهادي، 45 سنة، بحرق من الدرجة الثانية بالوجه والرأس وجزء من الرقبة والكفين، وياسمين إسماعيل أمين، 16 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والكفين، ومحمد إسماعيل أمين، 20 سنة، أصيب بكدمات، والسعيد محمد عبد الله، 40 سنة، مصابة بكدمات، وتم تقديم الإسعافات للرابع والخامس في مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لعمل الإسعافات الأولية لهم.

وأكد المحافظ أنه تم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية ومساعدة الأهالي، وتم إخطار التضامن الاجتماعي للمعاينة والمساعدة، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واللجنة الهندسية بمجلس المدينة للمعاينة وعمل تقرير للعرض على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهًا بتقديم كافة الخدمات لهم.



وفي سياق منفصل، فقد شيّع أهالي برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، جثامين الصيادين محمد أحمد الجمال وابن خالته يوسف عبد ربه، ضحايا حادث غرق مركب "سيدنا الحسين" قبالة سواحل محافظتي دمياط وبورسعيد.

في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن 4 صيادين آخرين كانوا على متن المركب.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن بداية الأسبوع، أنه تم العثور على 2 من جثامين ضحايا الصيادين بدمياط بعد تعرض مركب سيدنا الحسين للغرق فى البحر الأبيض المتوسط، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات البحرية والغواصين من البرلس والمحافظات المجاورة، وخروج طائرة استكشافية من القوات البحرية، للوقوف على مستجدات الأمر، والتواصل مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.