«بصل وزنجبيل».. أصناف من المطبخ فعالة لارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم خطيرًا عند تركه بمفرده، حيث يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

ويلجأ معظم الأشخاص إلى الأدوية للمساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع لديهم إلى مستويات طبيعية أكثر، ولكن هل تعلم أن هناك علاجات من المطبخ، يمكن أن تساعدك في التعامل مع هذه المشكلة بطريقة آمنة وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

يلعب نظامنا الغذائي دورًا في مدى ارتفاع ضغط الدم لدينا ، لذلك فمن الصواب أن نلجأ إلى مطبخنا للمساعدة في خفضه، لذا إليك بعض الأطعمة الموجودة بمطبخك.

البطيخ:

غالبًا ما يعتبر البطيخ فاكهة صيفية منعشة فقط، ولكنه يمكن أن يكون علاجًا جيدًا لارتفاع ضغط الدم لديك، وهذا بسبب وجود مادة "السيترولين" الموجود فيه والذي يساعد في خفض ضغط الدم.

الزنجبيل:

الزنجبيل هو علاج مطبخ آخر فعال في خفض ضغط الدم، هذه توابل دافئة تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، حيث يمكنك إضافته في وجباتك أو تحضيره كشاي.

البصل:

ربما تكون قد أرفقت دمعة أو اثنتين أثناء تقطيع البصل، فهو من الخضروات المفيدة لخفض ضغط الدم، هذا بسبب احتوائه على مادة "الكيرسيتين" التي وجد أنها تقلل ضغط الدم لدى المرء وتساعد في علاج الذبحة الصدرية وألم الصدر وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

القرفة:

إذا لم تكن قد جربت القرفة بعد، فقد حان الوقت الآن للقيام بذلك، حيث ثبت أن هذه التوابل فعالة في خفض ضغط الدم وكذلك الجلوكوز والتي يمكن أن تساعد مرضى السكري.

عصير الشمندر:

علاج آخر في المطبخ يمكنك استخدامه لارتفاع ضغط الدم وهو شرب عصير الشمندر، هذا الطعام الخاص مليء بالمغنيسيوم والبوتاسيوم وكذلك النترات التي يتم تحويلها بعد ذلك إلى أكسيد النيتريك الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.