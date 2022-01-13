وزير التربية والتعليم يوجه رسالة هامة للمعلمين وأولياء الأمور

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للمعلمين وأولياء الأمور، للتعرف على كيفية تدريس قصص الاستماع والقصص الموجهة في مناهج اللغة العربية للصفوف الابتدائية في ورشة العمل التي ستعقد من نهضة مصر وبنك المعرفة المصري، يوم الأحد الموافق 16 يناير، في الساعة السابعة مساءً.

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يتم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://www.ekb.eg/ar/events?event=168445498showd&month=1&year=2022

وبدأ طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، أداء امتحانات نصف العام الدراسي بمادة اللغة العربية والخط.

وانتهى طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي أمس امتحانات نصف العام، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط.

وتَفَقَّدَ أشرف سلُّومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عدد من المدارس الإعدادية.

واطمأن وكيل الوزارة على الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواء الراحَةِ والهدوء بلجانِ الامتحانات، والتزامِ كافَةِ المُشاركينَ في العملية الامتحانية بالدِّقَةِ في العمل والجَد والاجتهاد.

كما تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعمال الكُنترولات بالمدارس، حيث شدَّد على تذليل جميع العقبات وحَلِّ كافةِ المشاكل التي قد تواجه الطلَّاب أو تؤثِّر على سَير الامتحانات بشكل طبيعي، وإبلاغ غُرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سَير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مُديري الإدارات لحلِّ أي مشاكل قد تواجِهُ اللجان أو الطلَّاب.

وشدد سلومة على مُديري عموم الإدارات بالمرور اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الامتحانات، والتنبيهِ على مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.