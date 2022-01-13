تورط فى انتهاكات جنسية.. سجلات البيت الأبيض تكشف علاقات إبستين مع كلينتون

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس، عن إحضار رجل الأعمال الأمريكي المنتحر جيفري إبستين 8 شابات في زياراته إلى البيت الأبيض في فترة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وأوضحت الصحيفة في تقرير الخميس أن جيفري إبستين أجرى أكثر من 12 زيارة إلى البيت الأبيض في عهد كلينتون طوال السنوات القليلة الأولى للرئيس السابق في المنصب، حتى إنه جلب معه العديد من النساء بما في ذلك 4 صديقات معروفات للجميع.

أكدت سجلات الزوار المكتشفة الشهر الماضي بالبيت الأبيض أن جيفري إبستين المتحرش بالأطفال زار البيت الأبيض 17 مرة على الأقل خلال فترة ولاية بيل كلينتون الأولى، التي بدأت بعد فترة وجيزة من تنصيبه في عام 1993.

صور إبستين داخل البيت الابيض

وتكشف السجلات أن إبستين لم يكن دائمًا وحيدًا خلال رحلاته إلى البيت الأبيض، حيث انضمت إليه ثماني نساء مختلفات بين عامي 1993 و1995.

وتُظهر صور خاصة جيفري إبستين في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض في قصره بالم بيتش.

ولم يتم الكشف عن طبيعة زيارات إبستين المصاحبة في سجلات الزوار، بحسب الصحيفة إلا أنها تظهر تزامنًا مع عشاء في الغرفة الزرقاء حضره عشرات الضيوف الأثرياء، وكان من المعروف أن العديد من النساء اللواتي أخذن إبستين في رحلاته إلى واشنطن كان لهن علاقات عاطفية معه.

ومن بين هؤلاء سيلينا ميدلفارت، التي كانت تبلغ من العمر 21 عامًا، وإيفا أندرسون دوبين، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 33 عامًا، وفرانسيس جاردين، التي يُعتقد أنها في العشرينات من عمرها، وجيسلين ماكسويل، التي كانت تبلغ من العمر 32 عامًا.

صور إبستين داخل البيت الابيض

وأوضحت ديل ميل أن ماكسويل، 60 عامًا، أدينت الشهر الماضي بتهمة تجنيد الفتيات القاصرات والاتجار بهن لصالح إبستين بين 1994 و 1997، وتنتظر حاليًا الحكم وراء القضبان.