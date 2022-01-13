الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الداخلية التونسية» تطالب المواطنين الالتزام بقرارات الحكومة لمجابهة كورونا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

دعت وزارة الداخلية التونسية، المواطنين الالتزام بجميع قرارات مجلس الوزارء لمجابهة فيروس (كورونا)، وفقا لتوصيات اللجنة العلمية تفاديا لاستنفاذ طاقة استيعاب المنظومة الاستشفائيّة الوطنيّة.

وذكرت وزارة الداخلية - في بيان اليوم الخميس- أنه يجب الالتزام بقرار منع التجوال ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وتأجيل أو إلغاء المظاهرات المفتوحة والمغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، والالتزام بالتدابير الوقائية خاصّة فيما يتعلّق بارتداء الكمامة والتّباعد الجسدي والتهوية في الأمكان المغلقة.

يذكر أن وزارة الشؤون الدينية التونسية قررت تعليق صلاة الجمعة يوميْ 14 و21 يناير الحالي مع مواصلة الصّلوات الخمس.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 6 آلاف و323 شخصًا، ووفاة 8 حالات بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

كورونا كوفيد اللقاح الصحة تونس

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وائل لطفي

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