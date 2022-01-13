الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشييع جثامين الصيادين ضحايا مركب «الحسين» في كفر الشيخ (فيديو)

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

شيّع أهالي برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، جثامين الصيادين محمد أحمد الجمال وابن خالته يوسف عبد ربه، ضحايا حادث غرق مركب “سيدنا الحسين” قبالة سواحل محافظتي دمياط وبورسعيد.

في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن 4 صيادين آخرين كانوا على متن المركب.

وأكد الحاج محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النيابة العامة بمحافظة دمياط صرحت بدفن الجثمانين بعدما ظهرت نتائج تحاليل الـ “Dna” أن الجثتين هي للصيادين المفقوديين، وجري دفن جثثيهما في مقابر العائلة ببرج البرلس.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن بداية الأسبوع، أنه تم العثور على 2 من جثامين ضحايا الصيادين بدمياط بعد تعرض مركب سيدنا الحسين للغرق فى البحر الأبيض المتوسط، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات البحرية والغواصين من البرلس والمحافظات المجاورة، وخروج طائرة استكشافية من القوات البحرية، للوقوف على مستجدات الأمر، والتواصل مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.

الصيادين الغرقى كفر الشيخ البرلس جنازة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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