الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول روسى: سيتم إطلاع بوتين على نتائج المفاوضات مع واشنطن والناتو

بوتين
بوتين

أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن الضمانات الأمنية؛ ليحدد بعدها خطوات موسكو التالية بشأن هذه القضية.

وقال لوكاشفيتش- في تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "بالطبع، سيكون هناك تقرير شامل (مُقدم) للرئيس الروسي، وسيحدد بالفعل درجة الاستعداد لاتخاذ بعض الخطوات الأخرى، وفي أي شكل سيتم اتخاذها، وفي أي إطار زمني".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا، في وقت سابق، الناتو، إلى بدء محادثات جوهرية لمنح روسيا ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل، مشددًا على أن الضمانات يجب أن تكون مُلزمة قانونيًا، لأن الغرب تراجع عن التزاماته الشفوية السابقة.

المندوب الروسي اوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش روسيا بوتين

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